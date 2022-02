Der 22.02.2022 ist etwas besonderes für alle, die sich von Zahlen faszinieren lassen. Ein sogenannter Palindromischer Tag. Palindrom-Tage treten in der Regel eher selten auf. Dieses Jahrhundert macht da eine kleine Ausnahme, denn von 2001 bis heute gab es bereits 8 Daten. Der letzte Palindromtag vor dem Jahre 2001, liegt 808 Jahre in der Vergangenheit und fand am 29.11.1192 statt.