Magische Eiswelt in der Zeitenströmung

Mit der Lieferung von 250 Tonnen Eis am 1. November 2019 beginnt das Schnitzen der kunstvollen Eisskulpturen von bis zu acht Metern Höhe. Die "Eiswelt Dresden" eröffnet am 23.11.2019 zum zweiten Mal in der Zeitenströmung Dresden (Nähe Heeresbäckerei) ihre Pforten für Besucher.