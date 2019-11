Magischer Wald auf Weihnachtsmarkt feiert Premiere

Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist um eine Attraktion reicher. Wo sonst nur ein dunkler Fleck im Weihnachtsmarkttreiben war, steht an der Grimmaischen Straße unweit des Campus der Magische Wald. Die Lichtinstallation feiert in diesem Jahr Premiere auf dem Weihnachtsmarkt und soll die Besucher mit reichlich beleuchteten Tieren in eine Weihnachtswelt entführen. Marktamtsleiter Walter Ebert zeigt sich froh, dass von der Planung bis zur Umsetzung alles gut abgelaufen ist.

Der Wald bietet neben reichlich Augenschmaus aber auch einen weiteren gewinnbringenden Aspekt, denn in dem zuvor recht dunklen Abschnitt hat der ein oder andere glühweinbeseelte Besucher ab und an die Balance verloren.