Mahngang Täterspuren erinnert an „Ökonomie der Zerstörung“ in Dresden

Dresden - Das Bündnis Dresden Nazifrei hat am Sonntag mit dem "Mahngang Täterspuren" an die Vorgeschichte der Luftangriffe 1945 auf die Stadt und an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Zum Leitgedanken "Ökonomie der Zertsörung" haben Schauspieler an 6 Stationen Vorträge zu den Themen "Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit" im nationalsozialistischen Dresden" gehalten.