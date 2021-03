Kleiner Preis für ein großes Angebot

Der makeupstore.de kann neben einem namhaften Produktportfolio noch mit weiteren Aspekten punkten. Zum einen betrifft dies die Preispolitik des Händlers. Durch den Verkauf in großen Mengen und den direkten Verhandlungen mit den Herstellern, kann Makeup deutlich bessere Preise erzielen, als die Konkurrenz. So bekommen alle Einkommensklassen die Möglichkeit, gute Kosmetik zu einem akzeptablen Preis zu bekommen.

Noch mehr Vorteile durch den Beauty Club

Das Angebot kann für Beautyliebhaber/ -innen aber noch besser sein! Makeup hat für seine Kunden nämlich noch ein weiteres Ass im Ärmel. Der Beauty Club ist im Grunde genommen der persönliche Account eines jeden Käufers. Wer sich zusätzlich zu diesem in den Newsletter einträgt, erhält jedes Jahr einen exklusiven Wochenrabatt am Geburtstag. Gleiches gilt für jedes Jahresjubiläum, für besonders treue Kunden. Und durch die Registrierung für den Newsletter werden alle Abonnenten zeitnah über Aktionen und Rabatte informiert. Win-Win-Win.

Der Onlinehandel boomt auch während der Corona-Krise

Anfang 2019 ist in Wuhan die Sars-Covid-19 Krise ausgebrochen. Sie dauert seither schon mehr als 1,5 Jahre an. Viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen und Geschäfte mussten schließen. Von diesem Schlag hat sich die Wirtschaft noch nicht ganz erholen können. Der Onlinehandel selbst ist davon aber nicht so stark betroffen gewesen. Der Onlineshop makeupstore.de ist trotz Corona mit jeder Menge Kunden gesegnet. Immerhin hat der Kosmetikhändler in den letzten 10 Jahren mehr als 280 Millionen Kunden glücklich machen können.

In mehr als 18 Ländern der Welt verfügbar

Die Marke und der Händler MAKEUP sind noch in einem weiteren Punkt sehr besonders. Nicht nur günstige Preise, ein exklusives Kunden-Bonus-Programm und eine gute Geschäftstüchtigkeit während der Krise machen den Shop attraktiv. Ebenso auch die Verfügbarkeit der Waren ist eindrucksvoll. So können die Produkte in mehr als 18 Ländern und in ebenso vielen Sprachen begutachtet und bestellt werden. Folgende Länder neben Deutschland sind hier mitinbegriffen: Schweiz, Spanien, Slowenien, Großbritannien, Frankreich, Ungarn, Italien, Österreich, Tschechien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Luxemburg, Russland, Ukraine, Moldau, Kasachstan und auch Weißrussland.

Jetzt tolle Markenprodukte günstig entdecken

Nun können Sie die große Vielfalt im Shop selbst entdecken. MAKEUP hat den Onlinehandel in gewisser Weise revolutioniert. Mit einem neuen Konzept und jeder Menge Innovation ist der Händler für Kosmetikprodukte zu einem der größten des Landes geworden. Ständig werden neue Märkte und Regionen erschlossen und auch der Service kann sich sehen lassen. An Bezahlmöglichkeiten geboten werden Nachnahme, Visa- und Master Card sowie das digitale Bezahlen mit Google Play. Im firmeneigenen Blog können neue Produkte sowie Tipps & Tricks in Erfahrung gebracht werden und dank der günstigen Preise macht das Shoppen gleich doppelt Spaß. Wenn Sie also Ihre Pflegeprodukte günstiger beziehen möchten, empfehlen wir Ihnen einmal im Onlineshop von MAKEUP vorbei zu schauen.