Malerei- und Tuschausstellung im Pentacon Dresden

Ausgehend von asiatisch tradierten Maltechniken arbeitet sie in klassischen Ölmalereien und mit Tuschzeichnungen auf Papier. Ihre Bilder beschreiben Gefühle und Zustände, Beziehungen und Spannungen. Der allumfassende Bogen zwischen Werden und Vergehen ist ihr großes Thema. Kyoung Im Kwon beobachtet sorgfältig und destilliert Wesentliches. Mit einem aufmerksamen Blick untersucht sie in ihrer Kunst die Beziehung zwischen Dingen und Wesen, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, zwischen dem inneren und dem äußeren Ich, zwischen Vernunft und Leidenschaft, zwischen dem Ich und dem Du. Durch langsames und bedachtes Arbeiten entstehen Bilder von großer Strahlkraft. Ihre Arbeiten sind voller Zartheit, sie haben eine feine weibliche Stimme, eine gestischtänzerische Anmutung. »Es gibt Momente, da ist das Leben voller Dornen. Aber deine Existenz ist der perfekte Grund, um weiterzugehen. Ich schaue über das Sichtbare hinaus und suche nach Gründen für das Leben, für das Malen. Die energetischen Formen des Seins in einer Beziehung und die Spannungen darin inspirieren mich kontinuierlich.«

Geöffnet Montag bis Freitag 8:00 bis 16:30 Uhr und Donnerstag von 8:00 bis 19:oo Uhr auf der Schandauer Str. 64, 01277 Dresden/Eingang B, Foyer 1. Etage.