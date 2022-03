Malerin Antoinette plant großes Finale

Sachsen- Fast zwei Jahre lang hat die Leipziger Malerin Antoinette im idyllischen Schloßgartensalon in Merseburg gearbeitet, jetzt plant sie ein großes Finale. Am 21. April soll der Festsaal aus dem 18. Jahrhundert zu einem «Museum für einen Tag» werden. Antoinette will dann vor allem ihre neuen großformatigen Arbeiten zeigen, die seit vorigem Jahr entstanden sind. Antoinette kam 2020 nach Merseburg im Saalekreis, um dort ihr monumentales Werk «Altar der Europa» zu vollenden. Das 20 mal 5 Meter große Bild besteht aus 13 Tafeln – und ist vollständig mit Bleistiften und Buntstiften gezeichnet. (dpa)