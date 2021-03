Mallorca-Urlaub: Reisen trotz Corona?

Viele Reisebüros mussten in den vergangenen Monaten lockdownbedingt ums Überleben kämpfen. So auch das Reisecenter "travel-x-dream" in Leipzig. Geschäftsführerin Peggy Seiferlin freut sich deshalb über das steigende Interesse an Auslandreisen. Im Gegensatz dazu rät die Regierung von Inlandsreisen ab, ohne allerdings ein Verbot auszusprechen. Aus diesem Grund dürfen Hotels in Deutschland mindestens bis 28. März keine Touristen aufnehmen.