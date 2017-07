Mangamania-Führungen auf Schloss Augustusburg

Augustusburg – Als Juli-Sommerspecial bietet das Schloss Augustusburg zwei öffentliche MANGAMANIA-Führungen an.

© Schloss Augustusburg

Die interaktive Erlebnisausstellung „MANGAMANIA – Große Augen garantiert!“ begeistert seit April 2017 große und kleine Besucher und lockt vor allem Familien durch ihren Mitmach-Charakter in die Sonderausstellung auf Schloss Augustusburg.

Speziell in den Sommerferien bieten „Die Sehenswerten Drei“ ihren Besuchern dabei mit zwei öffentlichen MANGAMANIA-Führungen nun die Gelegenheit, einmal „hinter die Kulissen zu schauen“ und noch mehr Wissenswertes auch über geschichtliche Hintergründe und Begebenheiten des japanischen Comics zu erfahren.

Schillernde Augen und ausgefallene Kostüme gehören dabei in die Fantasiewelt der Mangas, die ihren Ursprung schon in der Edo-Zeit (1603 – 1868) in Japan hatten. Die MANGAMANIA-Tour durch die internationale Sonderausstellung zeigt einen umfassenden Einblick in deren historische Entstehung und spannt den Bogen bis zur Gegenwart.

Verschiedene Ausstellungsstücke, Anime Filme, Cosplays und Games lassen die Geschichte des Mangas somit erlebbar werden. Ebenso können Teilnehmer der Gruppe Fragen an die Museumspädagogin Claudia Glashauser stellen, welche die MANGAMANIA-Führungen begleitet.

Termine

Ort: Schloss Augustusburg bei Chemnitz

Termine: 12. Juli 2017 + 27. Juli 2017 jeweils um 13:00 Uhr

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen (alle Altersgruppen)

Dauer: 45 Min.

Preis: Teilnahme kostenlos nach Voranmeldung und Vorlage einer gültigen Eintrittskarte in die Sonderausstellung MANGAMANIA am Führungstag.

Weitere, individuelle Führungstermine – auch für Gruppen – sind auf Anfrage möglich.