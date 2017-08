Mann entblößt sich vor zwei Frauen auf dem Johannisplatz

Chemnitz – Ein bislang unbekannter Entblößer hat am Samstagmorgen zwei Frauen auf dem Weg zur Arbeit im Zentrum belästigt.

© Sachsen Fernsehen / Symbolbild

Gegen 6.15 Uhr waren die beiden Frauen am Johannisplatz im Zentrum unterwegs, als ein Mann aus einem Gebüsch kam und ihnen entgegen lief. Dabei öffnete der Mann seine Hose, holte sein Geschlechtsteil heraus und lief so an den Frauen vorbei.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass offenbar dieser Mann vor etwa 14 Tagen am selben Ort zur selben Tageszeit eine andere Frau derart belästigt hatte.

Nach den Beschreibungen der Frauen handelt es sich um einen Nordafrikaner, der 25 bis 35 Jahre alt, um die 1,75 Meter groß und sehr schlank ist. Beide Male trug er eine weiße Jeans mit Knopfleiste, eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe.

Wem ist der Entblößer ebenfalls begegnet und hat dies der Polizei bisher nicht angezeigt? Hinweise erbittet die Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon 0371 387-495808.