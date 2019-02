Mann in Walthersdorf getötet

Walthersdorf- In Walthersdorf kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Gewaltverbrechen.

Gegen 3.10 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte informiert, dass sich in einer Gemeinschaftsunterkunft ein schwer verletzter Mann befinde. Als der Notarzt vor Ort eintraf, konnte dieser jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Chemnitzer Kripo hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Noch ist unklar, was sich vor Ort zugetragen hat. Kriminaltechniker haben heute die Spuren in der Gemeinschaftsunterkunft gesichert. Auch die Todesursache muss noch durch einen Rechtsmediziner geklärt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten voraussichtlich um einen 31-jährigen Mann. Seine Identität muss jedoch noch zweifelsfrei geklärt werden.

Nähere Einzelheiten konnte die Polizei bislang nicht bekanntgeben.

Quelle: Polizei Chemnitz