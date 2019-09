Mann mit Drogen intus fährt Polizei quasi in die Hände

Polizisten in Holzhausen fuhr am späten Mittwochabend ein 25-Jähriger quasi direkt in die Hände. Der Mann war in einem gestohlenen Auto mit falschen Kennzeichen in die Kärnerstraße unterwegs. Er fuhr sehr schnell, ohne Licht und mit eingeschalteter Warnblinkanlage direkt auf ein Polizeiauto zu. Diese konnten einen Zusammenprall gerade noch verhindern und wichen aus. Das Auto kam erst in einem Graben zum Stillstand. Anschließend floh der 25-Jährige zu Fuß und konnte kurz darauf, im Gebüsch liegend, von den Polizisten gestellt werden.