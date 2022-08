Bei einem Autounfall in Sohland an der Spree ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 39-Jährige am Montagabend in einer Linkskurve geradeaus und stieß daraufhin gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war von Sohlingen an der Spree Richtung deutsch-tschechische Grenze unterwegs. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der (mit dpa)