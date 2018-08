Mann stirbt nach Messerangriff

Gegen 3.15 Uhr kam es in der Brückenstraße zu einem verbalen Disput zwischen mehreren Personen. Drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren erlitten dabei teils schwere Verletzungen. Der 35-Jährige Mann erlag in der Nacht im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei konnte anschließend zwei flüchtige Personen im Alter von 22 und 23 Jahren festnehmen. Inwiefern diese in der Auseinandersetzung verwickelt waren muss erst geklärt werden.