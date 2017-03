Dresden- Auf dem Theaterkahn geht wieder „Mann über Bord“. Denn die Fortsetzung der kultgewordenen musikalischen Aufführung ist da. Auf der Elbe sticht die Uraufführung „Mann über Bord 2“ am 25. März in See.

In dem Stück spielen Kati Grasse, Beate Laaß, Jeanette Oswald, Uta Simone, Erik Brünner sowie das Michael- Fuchs- Trio mit. Die Regie der musikalischen Kreuzfahrt führte Holger Böhme.

Weitere Vorstellungen finden am 26.& 28. März und 11.& 12. April statt.