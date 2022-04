Vogtland- Ein Mann hat nach Polizeiangaben eine Spielothek in Lengenfeld (Vogtlandkreis) mit einer Machete überfallen. Der Unbekannte habe einen 54-jährigen Angestellten des Ladens in der Hauptstraße mit der Machete bedroht und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Überfall am späten Montagabend sei er in Richtung Autobahn geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. (dpa)