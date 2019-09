Mann vergisst Hund in Tram und beleidigt Tram-Fahrer

Als ein Mann am Montagabend gegen 17:45 Uhr aus der Straßenbahn der Linie 4 stieg, vergaß er seinen Hund in der Bahn. Als er dies bemerkte, folgte er der Bahn. Der Straßenbahnfahrer hatte davon mitbekommen und kümmerte sich an der Endhaltestelle der Linie um das Tier. Als der Besitzer dort ankam, war er äußerst unfreundlich und ging den Straßenbahnfahrer aggressiv an. Dieser ließ den Hund aus der Bahn ins Freie, schloss die Türen danach allerdings wieder - zu seinem eigenen Schutz.