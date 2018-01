Mann verletzt mehrere Polizisten

Chemnitz – Im Chemnitzer Stadtzentrum sind nach einer Auseinandersetzung mehrere Polizisten verletzt worden.

Nach Polizeiangaben waren in der Nacht zu Sonntag gegen 5:20 Uhr an der Brückenstraße zunächst zwei Männer aneinander geraten. Bei der Schlägerei zwischen einem 40-Jährigen und einem 21-Jährigen wurde der Jüngere verletzt, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Als die Polizei eintraf, machte der 40-Jährige falsche Angaben zu seiner Identität und leistete erheblichen Widerstand. Dabei wurden sechs Beamte sowie der Festgenommene leicht verletzt. Er befindet sich laut Polizei jedoch wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen laufen.