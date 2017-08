Mann von Straßenbahn erfasst und getötet

hemnitz – Ein bisher unbekannter Mann ist am Monatagabend von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden.

Der Unfall ereignete sich im Chemnitzer Ortsteil Morgenleite, in Höhe des Vita-Centers. Der Mann befand sich gegen 22 Uhr im Gleisbett der Straßenbahn in der Wladimir-Sagorski-Straße. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der Mann verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zum Unfallhergang wurden von der Polizei aufgenommen.