Marketingclub Leipzig sucht Preisträger

Die richtige Idee zur richtigen Zeit - kreativ umgesetzt - der Moment, in dem ein erfolgreiches Marketingkonzept geboren wird. Der Marketingclub Leipzig ist auch in diesem Jahr wieder auf der Suche nach eben diesen Ideen, die Leipziger Vereine und Unternehmen von Anderen hervorgehoben haben, so Marketingclub-Vorsitzender Prof. Dr. Georg Donat.

Im letzten Jahr durfte sich das Unternehmen Vita34 über den Hauptpreis freuen. Das Unternehmen betreibt die größte Nabelschnurblutbank Deutschlands in der Leipziger BioCity. Marketingleiter Gerrit Sachs zeigte sich froh über die gewonnene Aufmerksamkeit durch die Preisverleihung.