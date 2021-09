Marketingpreis: Drei Auszeichnungen stehen aus

Die Zahl der Interessenten ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Marketing-Clubs sollen in diesem Jahr deshalb genauso viele Bewerbungen geknackt werden. Die aktuellen Entscheidungsträger der Jury stehen bereits fest. Um mit dem Preis nicht nur große Unternehmen anzusprechen, werden zusätzlich zwei weitere Marketingkonzepte prämiert. Sowohl das beste Marketing im Handwerk, als auch ein Newcomer-Unternehmen sollen so ausgezeichnet werden. Die Preisvergabe findet am 29. November in der Kongresshalle statt.