Markkleeberg: Turnshow begeistert Besucher

170 Sportlerinnen und Sportler haben am Weihnachtsschauturnen des Turnvereins Markkleeberg teilgenommen. In zwei Show präsentierten sie ein buntes Programm aus Turnen, Tanz und Akrobatik. Mittendrin in der Dreifeldhalle war ein echter Musical-Star: Thomas Margies. Er ist in Markkleeberg groß geworden und war später national und international auf Musicalbühnen zu sehen. Mit seiner Frau Marion zeigte der eine Choreographie zu „Time of my life“ aus dem Film "Dirty Dancing".