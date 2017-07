Markkleeberg wird zum Treffpunkt für die Kanu-Elite

Leipzig – Ein Wochenende lang wurde Markkleeberg zum Treffpunkt für die Weltspitze im Kanu-Slalom. 250 Athleten aus 32 Nationen stürzten sich beim dritten Weltcup des Jahres die Fluten am Markkleeberger See hinunter.

Eine Woche nach dem Wettkampf in Augsburg war es bereits der zweite Weltcup innerhalb weniger Tage in Deutschland. Kurz vor der Sommerpause präsentierten sich die deutschen Slalomkanuten in guter Form. Ricarda Funk konnte sich sogar im Kajak-Einer den zweiten Weltcup-Sieg in Folge holen.