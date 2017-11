Marktausblick und Tipps vom Chef-Anlageberater

Leipzig – Über 200 Interessierte verfolgten am Donnerstagabend in der LVZ Glaskuppel den Vortrag von Dr. Ulrich Stephan. Der Chef-Anlageberater der Deutschen Bank sprach in seinem Vortrag über mögliche Anlageformen in der Niedrigzinsphase.

Das Forum wurde im Rahmen der zweiwöchigen Sicherheitsserie der LVZ ausgetragen. Der Experte gab in knapp 90 Minuten unter anderem einen Marktausblick für 2018. Im Anschluss des Vortrags konnten Besucher bei Snacks und Getränken noch mit Beratern der Deutschen Bank offene Fragen klären. Auch Bank-Experte Dr. Ulrich Stephan nahm sich noch lange nach dem Vortrag für persönliche Gespräche Zeit.