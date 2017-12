Martin Dulig erneut in den SPD-Parteivorstand gewählt

Dulig ist seit 2011 Mitglied des Vorstandes: „Ich freue mich, dass mir erneut das Vertrauen ausgesprochen wurde, dass ich die Interessen der Sachsen weiter im SPD-Parteivorstand vertreten kann. Ich will dem Osten innerhalb meiner Partei eine Stimme geben. Denn der Osten hat einiges in die gesamtdeutsche Debatte einzubringen. Wir müssen endlich darüber hinwegkommen, mit dem Finger auf den Osten zu zeigen, uns mangelnde Dankbarkeit vorzuwerfen oder bei Wahlergebnissen mit dem Kopf zu schütteln. Die Lebensrealität der Ostdeutschen hat sich seit 1990 komplett geändert. Wir müssen weg von diesem ´Jammerossi´-Image. Dafür will ich in Berlin und in unserer Partei arbeiten."