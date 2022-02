Martin Dulig konkret: Coronajahr 2021 – Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unter Druck

Mit der Sendereihe „Martin Dulig | Konkret“ wollte Sachsens Wirtschafts- Verkehrs- und Arbeitsminister im Gespräch bleiben, informieren und aus Verbänden, Einrichtungen und Institutionen Vertreterinnen und Vertreter zu Wort kommen lassen und über die Lage im Freistaat diskutieren. Wo stehen wir heute? Wie sind wir durch das Jahr gekommen und wie geht es im nächsten Jahr weiter?

Gemeinsam mit Moderatorin Franziska Wöllner will Martin Dulig auf die Debatten im vergangenen Jahr zurückschauen. Was ist aus den Diskussionen 2021 geworden? Wir schauen zurück und nach vorn, in der nächsten Ausgabe „Martin Dulig | Konkret“.

Schalten Sie ein, am 07.02. um 20:45 Uhr im Programm von SACHSEN FERNSEHEN.

Weitere Ausstrahlungszeiten:

08.02.21 um 20:45 Uhr