Sachsen- Fast zwei Jahre lang war sie der alltägliche Begleiter vieler Sachsen. Nun gehört die Mund-Nasen-Bedeckung in Sachsen zumindest im Einzelhandel und in der Gastronomie der Vergangenheit an. Trotz fehlender Pflicht, können die Inhaber selbst entscheiden, ob eine Maske getragen werden muss oder nicht. André Donath, Inhaber des Turmbrauhauses Chemnitz ist zumindest froh über die neuen Lockerungen.