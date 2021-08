Maßnahmen gegen neugierige Nachbarn

Frau Müller hatte gestern Besuch von der Polizei und Herr Schöller ist wieder mal den halben Sonntag lang in der Unterhose zuhause herumgelaufen. Die Frage ist: Wer will das wissen? Manche neugierige Nachbarn haben es sich zum Sport gemacht, die Vorkommnisse in der näheren Umgebung genau zu beobachten und in weiterer Folge auch allen ungefragt Bericht darüber zu erstatten. Wer verhindern möchte, dass er selbst zum Gegenstand nachbarschaftlicher Beobachtungen wird, kann das mit ein paar einfachen Maßnahmen gezielt verhindern.

Eine Hecke bietet einen natürlichen Sichtschutz