Promi-Wirt schenkt Wein von Weltklasse aus

Dresden - Leidenschaftliche Weinliebhaber aus ganz Deutschland haben eine geschmackliche Reise in die chilenischen und argentinischen Weinregionen unternommen. Die Wein Wolf GmbH hat als Eventpartner in ausgewählten deutschen Städten zu einer Masterclass Tour mit Weinen aus der Familie Aurelio Monte eingeladen. Letzte Station war das argentinische Restaurant Estancia Beef Club in Dresden.