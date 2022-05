Mathe-Bundesolympiade – 7 Medaillen gehen nach Sachsen

An dem bundesweiten Wettbewerb nehmen jährlich rund 180 000 Kinder und Jugendliche aus dritten bis 13. Klassen teil. Sie messen sich in logischem Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden - erst auf Schul-, Regional- und Länderebene, dann in der Bundesrunde. Träger des Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden. (mit dpa)