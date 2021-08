„Maulwurf & mehr“ feiert Neueröffnung in Leipzig

Im Februar reifte die Idee für den zweiten Laden in Leipzig. Die Gestaltung des Geschäfts und der Inneneinrichtung wurde allerdings erst vor drei Wochen in Angriff genommen. In kürzester Zeit ist so der "Maulwurf & mehr"-Laden entstanden. Und das Ergebnis haben sich am Eröffnungstag auch schon viele neugierige Kunden angeschaut.