MDV lässt Kriegsflüchtlinge kostenlos fahren

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen können ab sofort kostenlos den öffentlichen Nahverkehr im Mitteldeutschen Verkehrsverbund nutzen. Mit eingeschlossen seien S-Bahnen, Züge, Straßenbahnen und Busse, teilte der MDV am Mittwoch mit. Im MDV-Nordgebiet in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie in der Stadt Dessau-Roßlau gelte die Regelung für S-Bahnen und Züge. Der MDV folge damit einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen.

Quelle: dpa