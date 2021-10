Modelleisenbahnausstellung am 9. und 10. Oktober

Dresden - Der MEC Elbflorenz Dresden lädt alle Eisenbahnfans am 9. und 10. Oktober zur Modellbahnausstellung ein. Gezeigt werden Anlagen mit Motiven der einst an der Ostseeküste entlanglaufenden schmalspurigen Franzburger Kreisbahnen und sieben Module aus der Altmark, einem beschaulichen Landstrich rund 400 km elbabwärts. Die Ausstellung findet in den Clubräumen des Modellbahnvereins am Emerich-Ambros-Ufer 52 in 01157 von 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17.30 Uhr) statt.