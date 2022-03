Mechanische Tierwelt im Schlossbergmuseum

Chemnitz- Am Sonntag öffnet im Schlossbergmuseum die Ausstellung Mechanische Tierwelt. Gezeigt werden originale historische Blechspielzeugtiere, die von den Künstlern Sebastian Köpcke und Volker Weinhold für Fotografien in ihr scheinbar natürliches Umfeld gesetzt wurden. Die Sammlung der beiden Berliner Fotografen umfasst 200 funktionstüchtige Blechtiere internationaler Hersteller von Frankreich bis nach Japan. Das älteste in der Ausstellung gezeigte Spielzeug ist aus dem Jahr 1900, das jüngste von 1970. Vor allem die ratternden, tickenden oder hüpfenden Frösche, Pinguine, Affen und viele andere Tiere sollen die Besucher an vergangene Kindheitstage überall auf der Welt erinnern.