Medienpreis mb21 feiert 21 Jähriges Jubiläum

In einer Sonderausstellung wird der Wettbewerb ausgezeichnete Einreichungen aus 21 Wettbewerbsjahren zeigen. So will das Medienfestival zahlreiche Anregungen und Visionen für die Nutzung digitaler Technologien des Alltags liefern. Die Ausstellungsräume für das Medienfatival befinden sich aktuell im Umbau. Die Teschnischen Sammlungen nutzen die Chance und richten die betroffenen Flächen bereits für die nächste, im kommenden Jahr startende Ausstellung vor. Mit der Eröffnungsveranstaltung am 23. November 2019 um 11 Uhr fällt der Startschuss für das diesjährige Festivalwochenende. Erwachsene zahlen 5,00 €, Ermäßigte 4,00 €, Kinder unter 7 Jahren können das Festival kostenfrei besuchen.

Die Programmpunkte im Einzelnen:

11:00 Uhr Eröffnung des Medienfestivals im Foyer der Technischen

Sammlungen Dresden

12:30 Uhr offizieller Festivalrundgang

16:00 Uhr Preisverleihung des Deutschen Multimediapreises mb21

im Emanuel-Goldberg-Saal (5. Etage)