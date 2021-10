Mehr Azubis an den sächsischen IHKs verzeichnet

Leipzig- Im Bezirk der sächsischen IHKs haben in diesem Jahr mehr Auszubildende eine betriebliche Ausbildung begonnen als im Vorjahr. In den Branchen Industrie/Verarbeitendes Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Gastgewerbe wurde an 10.085 Auszubildende ein Platz vergeben.