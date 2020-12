Mehr Babys durch Kaiserschnitt geboren 

Laut der Datenauswertung seien 32,4%, also fast jedes dritte Neugeborene in diesem Jahr per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Im Vorjahr 2019 betrug die Kaiserschnittquote 31,9%. Des Weiteren lag die Quote in den Monaten März bis Mai auffällig hoch, jeweils um etwa zwei Prozent über dem Vergleichswert des Vormonats. Im Lockdown-Monat März kam es zum Höchstwert mit 35,5%. Die erhöhte Quote in diesem Jahr könnte dadurch zu erklären sein, dass Schwangeren mit einer Risikoschwangerschaft seit Beginn der Corona-Pandemie vermehrt zu einem geplanten Kaiserschnitt geraten wurde.