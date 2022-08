Mehr Batteriemodule für E-Autos

Am Montag startete die zweite Fertigungslinie für Batteriemodule im Leipziger Werk. Wie Werkleiterin Petra Peterhänsel mitteilte, werden nach dem Auslauf der BMW i3 Produktion die Kompetenz und Erfahrungen der Mitarbeitenden genutzt und langfristig Arbeitsplätze gesichert. Alleine in die Fertigungslinie hat der Autobauer 70 Millionen Euro an seinem Standort in Leipzig investiert. Rund 250 Mitarbeitende werden bis Ende 2022 die Produktion der Batteriemodule in der zweiten Fertigungslinie sicherstellen.