Mehr Cyberkriminalität in Sachsen – Unternehmen im Visier

Dabei werde mit einem Großangriff auf die Firma gedroht, bei dem der Mail-Verkehr, Anrufe und die Produktion lahmgelegt werden sollen - außer es werde eine Lösegeldsumme bezahlt. Betroffene sollten sich schnell an die Experten des Centers wenden, so Christoph über das Kompetenzzentrum mit Sitz in Dresden. Es hat rund 90 Mitarbeiter, darunter IT-Experten. Die Dramatik für Unternehmen zeige sich auch in der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik, sagte Frank Michael Zabel vom Kommunalen Präventionsrat der Stadt Plauen. Von sieben Millionen Fällen von Cyberkriminalität bundesweit im Jahr 2020 sei die Zahl im vergangenen Jahr auf 14,8 Millionen Fälle hochgeschnellt und habe sich somit verdoppelt.