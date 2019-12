Mehr Fahrten zum Jahreswechsel

"Die letzte S-Bahn nach Meißen verlässt den Dresdner Hauptbahnhof um 1.05 Uhr", so Lutz Auerbach. "Richtung Pirna erfolgen die letzten Abfahrten um 1.00 Uhr und 2:32 Uhr." Auch Tharandt und Freital sind nach Mitternacht noch mit der S-Bahn erreichbar. "Eine zusätzliche S 3 fährt 1.34 Uhr ab dem Hauptbahnhof", erklärt Lutz Auerbach. Auch auf der Strecke nach Kamenz fahren weitere Züge. "Die Triebwagen der RB 34 verlassen Dresden um 1.35 Uhr und 2.35 Uhr. Das ist auch eine späte Möglichkeit für Besucher aus Großröhrsdorf, Radeberg oder Pulsnitz, wieder gut nach Hause zu kommen". Diese Züge haben in Dresden-Klotzsche zudem Anschluss an Busse nach Ottendorf-Okrilla und Königsbrück.

Für die nächtliche Heimreise in die Region sorgen darüber hinaus die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital verkehren wie gewohnt gegen 1:15 Uhr und 2:45 Uhr von Dresden in die Region.

Fahrplaninformationen gibt es bei allen Verkehrsunternehmen im VVO, im Internet unter www.vvo-online.de, unterwegs über www.vvo-mobil.de und an der InfoHotline des VVO unter 0351/ 852 65 55.