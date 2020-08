Mehr Gastronomie für die Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz - Gute Nachrichten aus Handel und Gastronomie sind in diesen Zeiten selten, doch es gibt sie. Auf der Webergasse in der Chemnitzer Innenstadt eröffnen noch in diesem Jahr zwei neue Geschäfte: ein Barbershop und ein Geschäft für Kinderbekleidung des Chemnitzer Labels Sanetta. Auch die Gastromeile auf der Inneren Klosterstraße soll weiter wachsen. Der Chemnitzer DJ und Barbetreiber Kevin Morris eröffnet das ehemalige Henrics unter neuem Namen. Im Randy`s soll es Pizza und Bier geben, nach New Yorker Vorbild. Gleich gegenüber sollen Bar, Kunst und Kultur unter einem Dach zusammenfinden unter dem Namen Moe`s.