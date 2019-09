Mehr Geld für Kinder: Stadt verteilt Infoblätter

Leipzig - Am 1. August ist das Starke-Familien-Gesetz in Bezug auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in Kraft getreten. Ziel ist es, Familien eine einfachere und umfangreichere Nutzung des Bildungspaketes zu ermöglichen. Die Stadt hat dazu in den vergangenen Tagen einen Infozettel verteilen lassen.