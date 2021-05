Mehr Lockerungen in Sachsen

Sachsen- Für den Landkreis Nordsachsen und die kreisfreie Stadt Dresden sind in dieser Woche Lockerungen in Sicht. In Nordsachsen ist ab Freitag Click & Meet wieder möglich, da die Inzidenz am Dienstag zum fünften Werktag in Folge unter 150 liegt.

Nachdem hier die Schulen und Kitas am Mittwoch öffnen dürfen, wird also auch Terminshopping mit negativem Corona-Test wieder möglich sein. Außerdem rutschte die Stadt Dresden am Dienstag unter die 100er-Inzidenz-Marke. Sofern die Zahl binnen fünf Werktagen nicht wieder ansteigt, sind hier Öffnungen für Außengastronomie, Kultur, Sport und Tourismus möglich.