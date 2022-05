Mehr Lohn für Beschäftigte in ostdeutscher Textilindustrie

Dazu kämen zwei Sonderzahlungen - im Mai in Höhe von 200 Euro und im August von 120 Euro. Die Jahressonderzahlung erhöhe sich 2023 von 60 auf 75 Prozent eines Monatsentgelts. Auch die Ausbildungsvergütung verbessert sich.

Die Branche hat in Ostdeutschland rund 16 000 Beschäftigte, davon 12 000 in Sachsen und 2500 in Thüringen.

Quelle: dpa