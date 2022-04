Mehr Passagiere bei sächsischen Flughäfen

An beiden Flughäfen wurden mehr als 210.000 Fluggäste im ersten Quartal gezählt. Im vergangenen Jahr waren es noch nicht mal 12.000 Passagiere. Auch das Frachtaufkommen ist weiter auf Wachstumskurs. Es wurden mit etwa 21.000 Starts und Landungen mehr Flugbewegungen gezählt als im Jahr zuvor. Am Flughafen Leipzig/Halle wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1,6 Millionen Tonnen Luftfracht registriert. Der Airport ist der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Das Frachtaufkommen im ersten Quartal dieses Jahres ist mit einem Plus von 7,3 Prozent an diesem Flughafen bereits höher als im Vergleichszeitraum 2021.