Mehr Schüler an berufsbildenden Schulen in Sachsen

An den Berufsschulen wird mit einem Anstieg von knapp 12 Prozent (V2) bzw. fast 18 Prozent (V1) gerechnet. Damit lernen dort im Schuljahr 2035/36 voraussichtlich 57 000 bzw. 60 000 Schülerinnen und Schüler. An Beruflichen Gymnasien wird mit 1 300 bzw. 1 500 Schülerinnen und Schülern mehr als im Schuljahr 2020/21 gerechnet. Das bedeutet einen Anstieg von über 14 Prozent (V2) bzw. 17 Prozent (V1). Auch an den Berufsfachschulen gehen die Schülerzahlen nach oben. Bei einem Anstieg um 13 (V2) bzw. 18 Prozent (V1) lernen im Schuljahr 2035/36 hier 25 600 bzw. 26 500 Schülerinnen und Schüler.

Regional ist die Entwicklung der Schülerzahlen an berufsbildenden Schulen sehr unterschiedlich. Während in den Kreisfreien Städten Dresden und Leipzig in beiden Varianten steigende Schülerzahlen von mindestens 20 Prozent bis zum Schuljahr 2035/36 erwartet werden, sind diese in anderen Landkreisen und Kreisfreien Städten weniger stark steigend. Für den Landkreis Zwickau werden beispielsweise ein Prozent weniger (V2) bzw. 3 Prozent mehr (V1) Schülerinnen und Schülern bis 2035/36 erwartet.