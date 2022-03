Mehr Schulanfänger haben vollständigen Masernschutz

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes weisen mehr Schulanfänger im Freistaat einen vollständigen Impfschutz gegen die Masern auf. So sind es im Jahr 2021 rund 86 Prozent der Kinder gewesen, fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Des Weiteren hat das Statistische Landesamt mitgeteilt, dass bei einem Drittel der Schulanfänger Störungen in der Sprache festgestellt wurden. Auffälligkeiten beim Sehtest und bei der Auge-Hand-Koordination zeigten fast ein Viertel der Kinder. Bei der Schulaufnahmeuntersuchung hatten außerdem 78 Prozent der Kinder Normalgewicht. Der Anteil an übergewichtigen Kindern hat sich von neun Prozent im Vorjahr auf zwölf Prozent erhöht.