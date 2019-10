Mehr Sicherheit für die Behelfshaltestelle

An der Busspur, die parallel zu den Gleisen verläuft, stehen zwar Ampeln mit Rot-grün-Schaltung, diese sind jedoch nur in der Nacht aktiv. Tagsüber bleiben sie aus, auch wenn Busse regelmäßig diese Straße passieren.

Das Dezernat für Stadtentwicklung erachtet die Prüfung für nicht notwendig. "Es wird eingeschätzt, dass die so entstehenden Wartezeiten von den Fußgängern hier nicht akzeptiert werden. Rotlichtverstöße wären die Folge, [...] Ähnlich verhält es sich bei den Querungen über die Straßenbahngleise im Zuge der Bahnhofstraße. Auch hier wäre nur ein kurzes „Grün“ für die Fußgänger möglich." heißt es in der Antwort auf die Ratsanfrage von Frau Schaper .