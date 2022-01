Mehr Sicherheit für Radfahrende in Leipzig

Leipzig- Die Stadt Leipzig startet mit einer Verkehrssicherheitskampagne in das neue Jahr. Nach eigenen Aussagen der Stadt ist das Klima auf den Straßen nicht besonders gut, gerade für die Sicherheit im Radverkehr ist noch viel zu tun. Doch was wird jetzt gemacht um genau das zu ändern?

In Leipzig sind jeden Tag knapp 20.000 Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Allein im Jahr 2020 gab es über 1.200 Unfälle mit Radfahrern, davon gingen fünf tödlich aus. Auch wenn sich die Länge der Radwege seit 20 Jahren auf 400 km vervierfacht hat, gibt es immer noch Sicherheitsprobleme. So verfügen etwa zwei Drittel des Straßenhauptnetzes nicht über einen Radweg. Doch genau das plant die Stadt jetzt zu ändern. Sie setzt an den bekannten Gefahrenstellen an und baut ihr Radverkehrsnetz weiter aus. Aber genau bei diesem Ausbau entsteht auch ein Konflikt zwischen den involvierten Parteien. Viele Initiativen der Stadt vertreten nämlich den Standpunkt, dass es nicht schnell genug vorangeht. Es muss viel getan werden, da sind sich alle einig, aber wie schnell das in die Tat umgesetzt werden kann, sorgt für Diskussion. So auch ein Konzept der Ökolöwen aus Leipzig. Sogenannte Pop-Up Radwege sind Markierungen auf den Straßen, die genau wie ein fester Radweg den Fahrradfahrern Sicherheit auf der Straße geben sollen. Michael Jana der Leiter vom Verkehrs und Tiefbau Amt, dämpft die Hoffnungen auf eine schnelle Umsetzung jedoch ab. Es ist das Ziel von Radwegen den Verkehr auch für die schwächeren Teilnehmer im Straßenverkehr so sicher wie möglich zu gestalten, darum brauchen auch die Pop-Up Radwege viel Planung. Auch wenn es also Diskussionen zur Art und Weise gibt, ist Leipzig auf dem Weg, das Radverkehrsnetz zu stärken. Denn alle sind sich einig, der Radverkehr nimmt einen immer größeren Stellenwert im Straßengeschehen ein. Mit dieser Entwicklung hat die Stadt Leipzig allerhand zu tun. Doch genau das wird auch passieren. Das Radverkehrsnetz in Leipzig wird weiter ausgebaut. Leipzig ist auf dem Weg, eine fahrradfreundliche Stadt zu werden, aber muss noch viel arbeiten. Die Stadt muss ihre Aufgaben erfüllen, um Radwege sicherer zu gestalten.