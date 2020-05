Mehr wilder Müll durch Corona?

Sachsen - Kein schöner Anblick: Gerade öffentliche Mülleimer an Haltestellen oder in der Stadt quellen seit einiger Zeit immer wieder über. Was beim näheren Betrachten auffällt: oft sind es Einwegverpackungen aus Restaurants oder Imbissen. Sind nun also die Corona-Beschränkungen schuld oder ist es ein grundsätzliches Problem? Wir sind der Frage nachgegangen.